Источник рассказал о попадании шасси в двигатель сгоревшего самолета

Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся из-за попадания элементов шасси в двигатель. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, из-за удара молнии лайнер утратил связь с диспетчерами, после чего в нем отказала автоматика.

Экипаж решил не вырабатывать топливо и зайти на посадку. Однако из-за превышения допустимой массы самолет приземлился на середину ВПП, и из-за веса у него разрушилось шасси, элементы которого попали в двигатель и вызвали пожар.

5 мая Sukhoi Superjet 100, летевший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. По данным перевозчика, после экстренной посадки у лайнера загорелись двигатели.

По последним данным, погибли 13 человек. Судьба некоторых пассажиров остается неизвестной.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».