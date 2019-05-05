Стало известно об опыте полетов капитана сгоревшего в Шереметьево самолета

Командир самолета, 5 мая сгоревшего в аэропорту Шереметьево, является опытным пилотом. Об этом 5 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря авиакомпании «Аэрофлот» Максима Фетисова.

По его словам, у пилота опыт полетов на SSJ-100 — 1400 часов, а общий налет составляет 6800 часов.

5 мая Sukhoi Superjet 100, летевший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. По данным перевозчика, после экстренной посадки у лайнера загорелись двигатели.

По последним данным, погибли 13 человек. Судьба некоторых пассажиров остается неизвестной.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Об инциденте доложено президенту России Владимиру Путину.