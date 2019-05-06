Между небом и огнем: что привело к авиакатастрофе в Шереметьево

Эксплуатация самолетов Sukhoi Superjet 100 может быть приостановлена, если выяснится, что причиной катастрофы лайнера «Аэрофлота» в Шереметьево стала техническая неисправность. Такую возможность рассматривают в Минтрансе и Росавиации, рассказали «Известиям» источники в авиаотрасли. В Росавиации считают, что сначала нужно выяснить причины произошедшего. На борту сгоревшего лайнера находились 78 человек. По данным следствия, на вечер воскресенья сообщалось о 41 погибшем и 37 выживших. Среди неофициальных версий катастрофы — неисправность электрооборудования, а также возможное попадание в самолет молнии, рассказали источники «Известий».

Жесткая посадка

Как сообщили в пресс-службе Шереметьево, в воскресенье в 18:02 мск рейс SU-1492 «Аэрофлота» вылетел по маршруту Москва–Мурманск. На борту воздушного судна находились 73 пассажира и пять членов экипажа. После взлета пилоты подали сигнал бедствия и приняли решение вернуться в Шереметьево. В 18:30 лайнер совершил жесткую посадку, после чего произошло возгорание, сообщили в пресс-службе Шереметьево.

Как рассказал «Известиям» один из очевидцев, сразу после аварийной посадки от горящего самолета повалил черный дым.

–– Я думал, это какое-то шоу –– не сразу понял, что самолет, –– отметил он.

Сотрудница аэропорта Шереметьево, которая была очевидцем произошедшего, рассказала «Известиям» другую версию событий. По ее словам, самолет сел не с первого раза.

— Он опять взлетел, чтобы сбросить топливо (и не загореться). Когда он вторично взлетал, его траектория пересеклась с самолетом авиакомпании «Северный ветер», поэтому Superjet «Аэрофлота» в воздух взмыл почти вертикально, –– вспоминает она.

По словам сотрудницы аэропорта, «самолет жестко сел и ударился шасси о землю, оно пробило топливный отсек».

svo Фото: REUTERS/The Investigative Committee of Russia

По данным пресс-службы Шереметьево, в 18:32 на место происшествия прибыли аварийно-спасательная бригада, медицинские экипажи. Эвакуация людей заняла 55 секунд при нормативе в 90, сказали в «Аэрофлоте».

— Хотелось бы поблагодарить стюардесс. Только благодаря им я остался жив. Из отсеков, где было темно, где был газ и самая высокая температура, они вытаскивали людей и помогали им спуститься, — рассказал один пассажиров сгоревшего лайнера Дмитрий Хлебушкин.

Для пассажиров рейса SU-1492 и их родственников создан отдельный штаб в терминале В. Там работают психологи МЧС и медики.

По последним данным Следственного комитета РФ, из 78 находившихся на борту 37 выжили, 41 человек погиб.

Часть пострадавших госпитализировали Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России, рассказал «Известиям» директор центра академик РАН Амиран Ревишвили. Все они находятся в ожоговом центре в тяжелом состоянии. Что-то более определенное можно будет сказать к шести-семи часам утра, уточнил врач.

Среди пострадавших — мэр Североморска (закрытый город в Мурманской области) Владимир Евменько. Он отравился угарным газом.

По данным ГУ МЧС Подмосковья, возгорание самолета было ликвидировано в 18:48. Аэропорт Шереметьево продолжил работу в ограниченном режиме с одной взлетно-посадочной полосой. Как сообщили в пресс-службе Домодедово, воздушная гавань задействовала дополнительные ресурсы для приема рейсов.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких в результате авиапроисшествия. Глава государства дал поручения по проведению максимально тщательного расследования происшествия и оказанию необходимой помощи пострадавшим.

По распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева в Шереметьево создана государственная комиссия по расследованию обстоятельств трагедии, которую возглавил министр транспорта Евгений Дитрих.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Основные версии

Как рассказали «Известиям» источники в авиаотрасли, эксплуатация самолетов Sukhoi Superjet 100 может быть приостановлена, если выяснится, что причиной возгорания самолета была неисправность лайнера. Однако в Росавиации «Известиям» заявили, что говорить о приостановке эксплуатации пока рано, так как нужно понять причины произошедшего.

По неофициальным данным, рассматривается несколько версий происшествия. Среди них — удар молнии в двигатель самолета и техническая неисправность.

–– Молния не могла стать причиной катастрофы, –– пояснил «Известиям» заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник. –– Вероятнее всего, произошел отказ двигателя или его возгорание. А после отказа всей электроники пилоты не смогли посадить самолет: садились с большим весом и экипаж оказался не готов к такой ситуации.

При этом аварийный сброс топлива, по словам Юрия Сытника, у данного типа лайнера не предусмотрен. Причиной катастрофы могла стать техническая неисправность, в том числе связанная с двигателем SSJ-100, добавил эксперт.

Источник «Известий» в авиаотрасли сообщил, что произошел отказ бортовых электросистем самолета.

svo1 Фото: РЕН ТВ

— При заходе на посадку сбой не дал полностью выпустить механизацию крыла, — отметил он. — Из-за этого была превышена посадочная скорость. Самолет «скозлил». Подскочил над ВПП. При последующем ударе о полосу подломились стойки, произошла деформация двигателей и начался пожар.

Однако, по мнению летчика-испытателя Олега Смирнова, электрический разряд молнии всё же мог стать причиной катастрофы SSJ-100 в Шереметьево. По его данным, об этом сообщал капитан воздушного судна, и метеусловия это подтверждают. Разряд молнии, по словам эксперта, прежде всего, выводит из строя электронику и радио.

— Далее по всем правилам самолет должен выработать определенное количество топлива, поскольку шасси лайнера не рассчитано на посадочный вес с полными баками горючего. В данном случае из-за отказа электроники, видимо, пилотам пришлось нарушить это правило и экстренно сажать самолет, — добавил Олег Смирнов.

Сделать окончательные выводы о причинах катастрофы комиссия по расследованию ЧП сможет только после расшифровки черных ящиков и опроса экипажа. Ей нужно будет установить причины, по которым самолет вернулся в Шереметьево и загорелся после приземления.

Самолет трудной судьбы

Sukhoi Superjet 100 — первый постсоветский гражданский лайнер российской разработки, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на расстояния до 4600 км. Его поставки начались в 2011 году, с этого момента было выпущено порядка 180 воздушных судов этого типа. В создании самолета активно участвовали иностранные компании и поставщики компонентов. Крупнейшим партнером стала французская группа Safran — самолет комплектуется двигателями SaM146, которые выпускает российско-французское СП.

Заказчиками и эксплуатантами SSJ-100 являются в основном отечественные авиакомпании, самый крупный из которых — «Аэрофлот». Продвижение самолета на зарубежные рынки идет с трудом. В ноябре 2018 года бельгийская компания Brussels Airlines заявила, что хочет отказаться от российских самолетов из-за постоянных поломок. А в начале нынешнего года об этом же сообщила ирландская CityJet.

Эксперты связывают проблемы SSJ-100 с отсутствием развитой сети сервисных центров, а также с выявленными неполадками в системах кондиционирования и управления воздушным судном. В частности, только в 2012 году на этот тип лайнера в «Аэрофлоте» пришлось порядка 40% всех инцидентов, связанных с отказом авиатехники. В отчете компании, касавшемся авиабезопасности, речь также шла о сбоях выпуска шасси. Осенью 2018-го сообщалось о проблемах в «горячей части» двигателей SaM146.

sv03 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Частные поломки SSJ-100 и долгая поставка запчастей приводят к тому, что самолет слишком много времени проводит на земле, проигрывая иностранным конкурентам. Так, в 2017 году средний налет SSJ-100 составил 3,3 часа в сутки против порядка 10 часов у Airbus 320/321 и Boeing 737.

По данным из открытых источников, сегодня Superjet используют «Аэрофлот» –– получены 50 единиц из 150 заказанных, «Ямал» (эксплуатируются 15 единиц из 25 заказанных), «Газпром авиа» (в эксплуатации 10 самолетов); «Азимут» (эксплуатируются восемь единиц), «ИрАэро» (эксплуатируются восемь самолетов); «Якутия» (в эксплуатации пять штук); «РусДжет» (один самолет), ФГБУ «Специальный летный отряд «Россия»» (два самолета), МЧС России (два самолета из восьми заказанных).

Как сообщил «Известиям» президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс, семьям погибших положены компенсации по 2,025 млн рублей, пострадавшим –– до 2 млн рублей в зависимости от полученных повреждений. Выплаты должна осуществить компания, страховавшая этот рейс, уточнил он.

Ранее сообщалось, что страховые компании «Альфастрахование» и «Согаз» застрахуют воздушный парк авиакомпании «Аэрофлот» и трех ее «дочек» — «Победы», «России» и «Авроры» — на общую сумму $11,3 млрд. Авиапарк компаний составляют самолеты Airbus, Boeing, Bombardier, Sukhoi SuperJet. По программе авиакаско, как сообщалось, будет защищено 252 самолета на общую сумму $11,3 млрд.

В ГСС сообщили, что самолет с заводским номером 95135 произведен в августе 2017 года. Техническое обслуживание прошел в начале апреля 2019-го. После жесткой посадки лайнер выгорел полностью.

Материал подготовили Ирина Цырулева, Анна Ивушкина, Александр Волобуев, Дмитрий Гринкевич, Елена Лория, Алексей Рамм