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«Ведомости» сообщили об отказе в Европе от российских самолетов SSJ-100

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100), пишет газета «Ведомости» в понедельник, 18 февраля, со ссылкой на топ-менеджеров двух лизинговых компаний.

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Всего в распоряжении CityJet было семь судов, они летали по маршрутной сети Brussels Airlines. По данным газеты, компания возвращает все семь SSJ-100 лизингодателю — группе «ВЭБ.РФ». Упоминание об авиалайнерах исчезло из раздела «Флот» на сайте перевозчика. Отмечается, что ирландская фирма была единственным европейским эксплуатантом российских «сухих суперджетов».

В компании-производителе SSJ-100 АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), а также в CityJet информацию «Ведомостей» пока не комментировали.

Sukhoi Superjet 100 — первый гражданский самолет, созданный в России. Он способен выполнять полеты на дальность до 4,6 тыс. км и рассчитан на перевозку 98 пассажиров. Производство началось в 2011 году.

22 декабря президент ГСС Александр Рубцов сообщил, что компания может прекратить сотрудничество с CityJet в 2019 году. По его словам, это связано со сменой бизнес-модели перевозчика, который ушел от программы полетов в аэропорт Лондон-Сити и перешел на модель «мокрого» лизинга», передавая самолеты вместе с экипажем бельгийской Brussels Airlines и другим авиакомпаниям.

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