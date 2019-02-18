«Ведомости» сообщили об отказе в Европе от российских самолетов SSJ-100

Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100), пишет газета «Ведомости» в понедельник, 18 февраля, со ссылкой на топ-менеджеров двух лизинговых компаний.

Всего в распоряжении CityJet было семь судов, они летали по маршрутной сети Brussels Airlines. По данным газеты, компания возвращает все семь SSJ-100 лизингодателю — группе «ВЭБ.РФ». Упоминание об авиалайнерах исчезло из раздела «Флот» на сайте перевозчика. Отмечается, что ирландская фирма была единственным европейским эксплуатантом российских «сухих суперджетов».

В компании-производителе SSJ-100 АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), а также в CityJet информацию «Ведомостей» пока не комментировали.

Sukhoi Superjet 100 — первый гражданский самолет, созданный в России. Он способен выполнять полеты на дальность до 4,6 тыс. км и рассчитан на перевозку 98 пассажиров. Производство началось в 2011 году.

22 декабря президент ГСС Александр Рубцов сообщил, что компания может прекратить сотрудничество с CityJet в 2019 году. По его словам, это связано со сменой бизнес-модели перевозчика, который ушел от программы полетов в аэропорт Лондон-Сити и перешел на модель «мокрого» лизинга», передавая самолеты вместе с экипажем бельгийской Brussels Airlines и другим авиакомпаниям.