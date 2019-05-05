РЕН ТВ опубликовал эксклюзивные кадры с загоревшимся в Шереметьево самолетом

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с камер видеонаблюдения в аэропорту Шереметьево, где 5 мая сгорел самолет авиакомпании «Аэрофлот».

На видео можно заметить, что лайнер еще до полной посадки был охвачен огнем. Сразу же после приземления его развернуло, но огонь продолжал распространяться по корпусу авиасудна.

Также, судя по видеозаписи, самыми первыми из самолета выбежали члены экипажа, после них по надувному трапу стали спускаться пассажиры. Более 10 человек сумели выйти из салона самостоятельно. Выбравшись из горящего лайнера они разбегались во взлетному полю.

На место происшествия очень быстро прибыли пожарные службы, которые приступили к работе. Однако их сил было недостаточно, чтобы потушить хвостовую часть самолета. Спустя несколько минут пламя охватило уже весь корпус.

5 мая Sukhoi Superjet 100, летевший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. По данным перевозчика, после экстренной посадки у лайнера загорелись двигатели.

По последним данным, погибли 13 человек. Судьба некоторых пассажиров остается неизвестной.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Об инциденте доложено президенту России Владимиру Путину.