СМИ сообщили о гибели бортпроводника сгоревшего в Шереметьево самолета

Портал «Вести» сообщил о смерти бортпроводника самолета, который 5 мая сгорел в Шереметьево.

По словам очевидцев, он до последнего момента выводил пассажиров из горящего авиасудна.

5 мая Sukhoi Superjet 100, летевший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. По данным перевозчика, после экстренной посадки у лайнера загорелись двигатели.

По последним данным, погибли 13 человек. Судьба некоторых пассажиров остается неизвестной.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Об инциденте доложено президенту России Владимиру Путину.