Пассажиры засняли момент начала пожара в самолете Sukhoi Superjet 100

Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», который загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево, засняли на видео момент начала пожара на крыле авиасудна.

На видеозаписи, имеющейся в распоряжении телеканала РЕН ТВ, видно, как пламя моментально охватывает крыло самолета. На фоне слышатся крики пассажиров и начинающаяся паника.

5 мая Sukhoi Superjet 100, летевший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. По данным перевозчика, после экстренной посадки у лайнера загорелись двигатели.

По последним данным, погибли 13 человек. Судьба 28 пассажиров остается неизвестной.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Об инциденте доложено президенту России Владимиру Путину.