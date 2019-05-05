В СК назвали число выживших в сгоревшем самолете в аэропорту Шереметьево

Официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко заявила, что из 78 пассажиров, которые находились на борту сгоревшего лайнера Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, выжили 37 человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

5 мая Sukhoi Superjet 100, летевший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. По данным перевозчика, после экстренной посадки у лайнера загорелись двигатели.

По последним данным, погибли 13 человек. Судьба 28 пассажиров остается неизвестной.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Об инциденте доложено президенту России Владимиру Путину.