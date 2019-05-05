Источник назвал причину гибели части пассажиров сгоревшего самолета

Часть погибших в результате возгорания Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево задохнулись в хвостовой части самолета. Об этом 5 мая сообщает RT со ссылкой на источник.

Он отметил, что в хвостовой части лайнера задымление оказалось сильнее всего, и пассажиры попросту не смогли добраться до аварийных трапов.

5 мая Sukhoi Superjet 100, летевший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. По данным перевозчика, после экстренной посадки у лайнера загорелись двигатели.

По последним данным, погибли 13 человек. Судьба некоторых пассажиров остается неизвестной.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Об инциденте доложено президенту России Владимиру Путину.