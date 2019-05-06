В Росавиации назвали преждевременными выводы о запрете полетов SSJ-100

Любые выводы об ограничении полетов самолетов Sukhoi Superjet 100 после инцидента в аэропорту Шереметьево преждевременны. Об этом 5 мая сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя Росавиации.

5 мая Sukhoi Superjet 100, летевший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. По данным перевозчика, после экстренной посадки у лайнера загорелись двигатели.

В результате инцидента погиб 41 человек, включая одного члена экипажа. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Об инциденте доложено президенту России Владимиру Путину.