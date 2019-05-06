В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате возгорания на борту самолета Sukhoi Superjet 100, приземлившегося в аэропорту Шереметьево, погиб 41 человек включая одного члена экипажа. Об этом 5 мая сообщило «РИА Новости» со ссылкой на официальное заявление Следственного комитета России.

Как уточнило агенство, спасти удалось 37 людям — из них 33 пассажира и 4 члена экипажа. По оценкам медиков, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

5 мая Sukhoi Superjet 100, летевший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. По данным перевозчика, после жесткой посадки у лайнера загорелись двигатели.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Об инциденте доложено президенту России Владимиру Путину.