Эксперты назвали возможные причины инцидента с лайнером в Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево 5 мая совершил экстренную посадку самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы в Мурманск. После того, как он приземлился, в его двигателе возникло возгорание и пламя охватило половину самолета.

Комментируя этот инцидент, где погиб 41 человек, эксперты сделали разные предположения возникновения такой ситуации. Так заслуженный пилот России Юрий Сытник опроверг информацию о том, что двигатель мог загореться от удара молнии.

Другой источник завил, что у лайнера могли отказать все бортовые электросистемы.

Свое мнение высказал и летчик-испытатель Олег Смирнов, который заявил, что инцидент мог усугубиться из-за полного бака невыработанного топлива.

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Между небом и огнем: что привело к авиакатастрофе в Шереметьево