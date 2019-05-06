Опубликован список выживших пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета
Авиакомпания «Аэрофлот» на своем сайте опубликовала список выживших пассажиров при пожаре на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
- Аксенов Юрий Александрович
- Афанасьев Виктор Юрьевич
- Бабаев Кирилл Сергеевич
- Ветчинкин Сергей Александрович
- Гончаров Владимир Леонидович
- Гринберг Татьяна Леонидовна
- Гущина Галина Ивановна
- Деркунская Елена Петровна
- Евменьков Владимир Васильевич
- Егоров Петр Викторович
- Егорова Наталья Борисовна
- Зимницкий Дмитрий Валерьевич
- Киселев Василий Александрович
- Климов Евгений Александрович
- Ключникова Екатерина Владимировна
- Ковба Алексей Михайлович
- Марченков Александр Сергеевич
- Марченкова Юлия Игоревна
- Молчанов Олег Николаевич
- Молчанова Юлия Александровна
- Прищенко Валерий Дмитриевич
- Прищенко Денис Валерьевич
- Савченко Михаил Михайлович
- Ситникова Марина Владимировна
- Тихонова Людмила Николаевна
- Харинин Дмитрий Юрьевич
- Хлебушкин Дмитрий Вячеславович
- Цицилин Вадим Александрович
Госпитализированы:
- Белик Татьяна Леонидовна
- Конник Марина Михайловна
- Кузнецов Сергей Владимирович
- Печников Василий Сергеевич
- Шилов Антон Валентинович
5 мая Sukhoi Superjet 100, летевший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. По данным перевозчика, после экстренной посадки у лайнера загорелись двигатели.
В результате инцидента погиб 41 человек, включая одного члена экипажа. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
Об инциденте доложено президенту России Владимиру Путину.