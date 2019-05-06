Опубликован список выживших пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета

Авиакомпания «Аэрофлот» на своем сайте опубликовала список выживших пассажиров при пожаре на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

Аксенов Юрий Александрович Афанасьев Виктор Юрьевич Бабаев Кирилл Сергеевич Ветчинкин Сергей Александрович Гончаров Владимир Леонидович Гринберг Татьяна Леонидовна Гущина Галина Ивановна Деркунская Елена Петровна Евменьков Владимир Васильевич Егоров Петр Викторович Егорова Наталья Борисовна Зимницкий Дмитрий Валерьевич Киселев Василий Александрович Климов Евгений Александрович Ключникова Екатерина Владимировна Ковба Алексей Михайлович Марченков Александр Сергеевич Марченкова Юлия Игоревна Молчанов Олег Николаевич Молчанова Юлия Александровна Прищенко Валерий Дмитриевич Прищенко Денис Валерьевич Савченко Михаил Михайлович Ситникова Марина Владимировна Тихонова Людмила Николаевна Харинин Дмитрий Юрьевич Хлебушкин Дмитрий Вячеславович Цицилин Вадим Александрович

Госпитализированы:

Белик Татьяна Леонидовна Конник Марина Михайловна Кузнецов Сергей Владимирович Печников Василий Сергеевич Шилов Антон Валентинович

5 мая Sukhoi Superjet 100, летевший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. По данным перевозчика, после экстренной посадки у лайнера загорелись двигатели.

В результате инцидента погиб 41 человек, включая одного члена экипажа. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Об инциденте доложено президенту России Владимиру Путину.