В Кремле оценили возможность приостановки полетов Sukhoi Superjet 100

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность приостановки полетов самолетов Sukhoi Superjet 100 после жесткой посадки воздушного судна этой модели в аэропорту Шереметьево. По его словам, сначала нужно дождаться заключения комиссии относительно того, что стало причиной ЧП.

«Это не прерогатива президента — принимать решение в пользу о приостановлении полетов самолетов той или иной марки. Это могут делать только специалисты и определенные органы Российской Федерации», — сказал Песков в ходе брифинга в понедельник, 6 мая.

SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая. Через 28 минут после взлета он вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. По предварительной информации, в лайнер попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. Причиной возгорания, по данным агентства «Интерфакс», стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Их личности будут установлены путем проведения генетической экспертизы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. В Следственном комитете России заявили, что среди основных версий ЧП в московском аэропорту Шереметьево рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.