Эксперт оценил действия экипажа Superjet 100 при эвакуации пассажиров

Жертв пожара на самолете Sukhoi Superjet 100 могло быть больше, однако экипаж и спасательные службы сработали правильно и оперативно, заявил председатель комиссии по пожарной безопасности «Деловой России» Максим Винтер.

Он отметил, что в таких экстренных ситуациях время играет решающую роль, так как на тушение самолета есть всего пара минут.

«Если они (пожарные) не прибывают к самолету в течение 2 минут, то тушение пожара просто бесполезно. Поэтому в аэропортах автомобили пожарных служб всё время находятся в движении и всегда заведены двигатели. Это обусловлено тем, что после двух минут самолет сгорает полностью», — цитирует его «Федеральное агентство новостей».

По словам Винтера, жертв могло быть еще больше.

«На мой взгляд, жертв могло оказаться больше, потому что первые секунды сразу же отработали трапы, сразу же люди начали эвакуироваться. Персонал отработал. К сожалению, жертв в таких случаях не избежать», — добавил он.

Ранее авиаэксперт назвал причину жесткой посадки лайнера.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт из-за технических неполадок. При посадке воздушное судно загорелось.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. По данным СК, погиб 41 человек. В Минздраве сообщили о предоставлении медпомощи всем пострадавшим. При этом пять человек госпитализированы, двое в тяжелом состоянии.

Очевидцы отметили, что люди в хвосте не успели покинуть горящий лайнер из-за того, что другие пассажиры пытались спасти свой багаж.

Возбуждено уголовное дело.