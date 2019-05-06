Гражданин США погиб при пожаре самолета SSJ-100 в Шереметьево

Гражданин США Джереми Хинтон Брукс погиб при пожаре на самолете Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, сообщает РЕН ТВ.

Лайнер 5 мая вылетел из Москвы в Мурманск, однако из-за технических неполадок вернулся в аэропорт, а при жесткой посадке загорелся.

По данным телеканала, Брукс летел в Мурманск совмещенным рейсом из Лос-Анджелеса. Подробности уточняются.

В госдепартаменте США информацией о гибели американца не располагают.

«Нам нечего вам сказать. Сегодня выходной день, и я не знаю, будет ли у нас какая-то информация», — цитирует «РИА Новости» дежурного сотрудника пресс-службы ведомства.

На борту загоревшегося SSJ-100 находились 73 пассажира и пять членов экипажа, из которых выжили только 38 человек. Возбуждено уголовное дело.

Соболезнования семьям погибших и пострадавших выразили президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, МИД Латвии, посол США в Москве и многие другие.

Авиаэксперт, изучив видео посадки SSJ-100 рассказал, почему экипаж не смог спасти самолет.