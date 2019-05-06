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СК оценил оперативность служб Шереметьево в ситуации с горящим SSJ-100

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Службы Шереметьево сработали оперативно в ситуации с загоревшимся при посадке Sukhoi Superjet 100, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

«Службы аэропорта Шереметьево сработали оперативно... Всем пострадавшим была незамедлительно оказана медицинская помощь», — цитирует ее «РИА Новости».

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» 5 мая вылетел из Москвы в Мурманск, однако через 28 минут экипаж запросил посадку в Шереметьево из-за технических неполадок.

По предварительным данным, в лайнер попала молния.

Пилоты смогли посадить самолет при отсутствии связи с диспетчерами, однако при посадке самолет ударился о ВПП и загорелся.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. По данным СК, погиб 41 человек. В Минздраве заявили о 38 выживших, двое находятся в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, люди пытались спасти свой багаж и из-за этого многие не успели покинуть горящий лайнер.

Возбуждено уголовное дело.

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