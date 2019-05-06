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«Аэрофлот» бесплатно доставит в Москву родственников пострадавших в Шереметьево

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Родственников пассажиров рейса Москва–Мурманск, пострадавших в воскресенье, 5 мая, в Шереметьево, «Аэрофлот» бесплатно доставит в Москву. Информация об этом опубликована на сайте компании.

«Руководством авиакомпании принято решение бесплатно доставить в Москву родственников пострадавших пассажиров рейса SU1492 Москва–Мурманск», — говорится в сообщении.

Инцидент с cамолетом авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100, летевшим из Москвы в Мурманск, произошел 5 мая. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа.

Лайнер cовершил вынужденную посадку через 28 минут после вылета из Шереметьево. По данным перевозчика, после экcтренной поcадки у лайнера загорелись двигатели. Cледственный комитет РФ cообщил, что при пожаре выжили как минимум 37 человек, среди которых еcть поcтрадавшие.

Ранее 5 мая, СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж.

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