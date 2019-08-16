Пилоты «Уральских авиалиний» отработают на тренировках ЧП с A321

Аварийная посадка самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» в Подмосковье войдет в программу тренировок пилотов. Об этом 16 августа сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление коммерческого директора авиакомпании Кирилла Скуратова.

«Программа тренировок, конечно, корректируется, этот случай войдет в программу «Посадка на очень малых высотах», — сказал Скуратов и уточнил, что пилоты будут тренироваться на полнометражном летном тренажере.

Утром 15 августа самолет Airbus A321, на борту которого находилось 234 человека, совершил экстренную посадку в поле Раменского района Подмосковья. Он вылетел из аэропорта Жуковский и направлялся в Симферополь, но на взлете в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение экстренно посадить самолет. Благодаря их профессионализму и тому, что посадка была совершена на кукурузное поле, смягчившее удар при приземлении, пожара на борту удалось избежать. По последним данным МЧС, в результате ЧП пострадали 55 человек.

Позднее Юсупов рассказал, как принималось решение о посадке лайнера. По его словам, такая необходимость возникла после выхода из строя второго двигателя. Первоначально он собирался развернуться и посадить самолет на аэродроме, однако вскоре стал отказывать второй двигатель. В итоге командир экипажа решил «сажать самолет только перед собой», пытаясь сделать это как можно мягче.

15 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, а Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) была сформирована комиссия по расследованию обстоятельств аварийной посадки самолета.