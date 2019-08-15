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Командир экипажа А321 рассказал, как принималось решение о посадке в поле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Командир экипажа самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов рассказал, как принималось решение о посадке лайнера в кукурузном поле. По его словам, такая необходимость возникла после выхода из строя второго двигателя.

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«Изначально мощности двигателей не хватало для продолжения полета, даже для удерживания той высоты, которую мы к тому моменту заняли», — рассказал пилот в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, первоначально появилось решение развернуться и посадить самолет, однако вскоре стал отказывать второй двигатель. В итоге командир экипажа решил «сажать самолет только перед собой».

«Я предпринял попытки, как мягче посадить самолет, чтобы касание было с минимальной вертикальной скоростью», — цитирует летчика ТАСС.

Он отметил, что экипаж решил сажать самолет без выпуска шасси из соображений безопасности — в противном случае лайнер мог перевернуться. Пилот добавил, что подготовка воздушного судна и посадка пассажиров в самолет проходили в штатном режиме.

«Многие говорят, что я герой, но, честно говоря, я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял только то, что должен был выполнить: спасал самолет, пассажиров, экипаж», — заключил он.

Утром 15 августа самолет Airbus A321, на борту которого находились 226 пассажиров, совершил экстренную посадку в поле Раменского района Подмосковья. Он вылетел из аэропорта Жуковский и направлялся в Симферополь, но на взлете в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение экстренно посадить самолет. Благодаря их профессионализму и тому, что посадка была совершена на кукурузное поле, которое смягчило удар при приземлении, пожара на борту удалось избежать. По последним данным МЧС, в результате пострадали 55 человек.

В Раменскую центральную больницу были доставлены 29 человек, в том числе 10 детей и одна беременная женщина. После осмотра госпитализация потребовалась лишь одному пассажиру, остальных отпустили домой с незначительными травмами.

После инцидента с A321 Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Кроме того, Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) была сформирована комиссия по расследованию обстоятельств аварийной посадки самолета.

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