В Росавиации назвали сроки расшифровки самописцев самолета A321

Расшифровка и анализ самописцев Airbus A321 «Уральских авиалиний», который сел в кукурузное поле в Московской области, будет завершена в течение трех дней. Такие сроки назвал глава Росавиации Александр Нерадько в четверг, 15 августа.

«Бортовые самописцы сняты с борта воздушного судна, оно не подвергалось возгоранию, поэтому расшифровка и анализ самописцев займет кратчайшее время», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по ТАСС).

ЧП произошло утром 15 августа в Московской области. Лайнер направлялся из аэропорта Жуковский в Симферополь и совершил жесткую посадку в кукурузном поле через 15 минут после вылета. Во время приземления у самолета отвалился горящий двигатель, но сам борт не загорелся.

На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По информации медслужб, пострадали 74 человека, в больнице остается один.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. По предварительным данным Росавиации, причиной аварийной посадки стало столкновение при взлете со стаей чаек.