Число пострадавших при посадке A321 в поле возросло до 74

Число пострадавших при аварийной посадке самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле в Подмосковье возросло до 74, сообщили в медицинских службах в четверг, 15 августа.

«За медицинской помощью обратились 74 человека, в больнице остается один пострадавший», — сказал собеседник агентства ТАСС.

Ранее сообщалось, что за медпомощью обратились 55 человек, среди которых 17 детей. Были госпитализированы шесть пострадавших.

ЧП произошло утром 15 августа в Московской области. Лайнер направлялся из аэропорта Жуковский в Симферополь и совершил жесткую посадку в кукурузном поле через 15 минут после вылета. Во время приземления у самолета отвалился горящий двигатель, но сам борт не загорелся.

На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. По предварительным данным Росавиации, причиной аварийной посадки стало столкновение при взлете со стаей чаек.