Семь пассажиров самолета A321 вылетели в Симферополь другим рейсом

Семь пассажиров самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего жесткую посадку в четверг, 15 августа, в Подмосковье, вылетели в Симферополь другим рейсом из аэропорта Жуковский. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Рампорт Аэро», которая управляет аэропортом Жуковский.

«Да, семь пассажиров отправились в Симферополь рейсом У6-230. Самолет вылетел», — цитирует заявление пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

Около 60 пассажиров вылетят в Симферополь другими рейсами из аэропорта Домодедово, рассказали в компании.

Ранее в этот же день сообщалось, что пассажиров совершившего жесткую посадку в Подмосковье A321 отправят в Симферополь тремя рейсами: Жуковский–Симферополь У6-230 (семь человек), Домодедово–Симферополь У6-35 (17 человек) и дополнительным спецрейсом Домодедово–Симферополь У6-9105 (162 человека).

Резервный самолет авиакомпании вылетит 15 августа за пассажирами аварийно севшего в Подмосковье Airbus А321 и пассажирами обратного рейса в Симферополе. Сначала резервный борт заберет из Симферополя пассажиров, которые должны были улететь на самолете, не прибывшем из Москвы, а потом — пассажиров лайнера, который совершил экстренную посадку в Подмосковье.

Утром 15 августа самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в поле Раменского района Подмосковья. Он вылетел из аэропорта Жуковский и направлялся в Симферополь, но на взлете в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками.

На борту находились 226 пассажиров. По последним данным, в результате пострадали 74 человека.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Экипаж А321 отстранили от полетов на время проверки. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию, которая приступила к расследованию аварийной посадки лайнера.