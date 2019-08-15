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Совершивший экстренную посадку A321 сняли коптерами с воздуха

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Самолет Airbus A321«Уральских авиалиний», совершивший экстренную посадку в Подмосковье в четверг, 15 августа, сняли с воздуха коптерами.

Съемка позволяет увидеть, что авиалайнер лежит в поле на «брюхе», из него выпущены спасательные трапы. Рядом стоят пожарные машины и скорая помощь.

С первых минут на месте ЧП работали все службы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил пилотов и медиков за спасение пассажиров А321.

Утром 15 августа самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле Раменского района Подмосковья. Он вылетел из аэропорта Жуковский и направлялся в Симферополь, но на взлете в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение экстренно посадить самолет. Благодаря их профессионализму и тому, что посадка была совершена на кукурузное поле, пожара на борту удалось избежать.

На борту находились 226 пассажиров. К настоящему моменту число пострадавших возросло до 55 человек.

В Раменскую центральную больницу были доставлены 29 человек, в том числе 10 детей и одна беременная женщина, уточняет телеканал «360». Остальных после осмотра отпустили домой с незначительными травмами.

Специалисты уже вытащили бортовые самописцы из самолета. Они не повреждены, сообщает телеканал «Звезда». Черные ящики направят на расшифровку в Межгосударственный авиационный комитет (МАК), который сформировал комиссию, приступившую к расследованию аварийной посадки лайнера.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Экипаж А321 отстранили от полетов на время проверки.

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