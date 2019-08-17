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Опубликована расшифровка переговоров экипажа севшего в кукурузное поле А321

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Диспетчеры аэропорта Жуковский предупреждали экипаж А321, совершившего аварийную посадку на кукурузном поле, об «отдельных перелетах птиц». Об этом свидетельствует расшифровка переговоров.

Предупреждение прозвучало в 6:12. Две минуты спустя пилоты подали сигнал об аварийной ситуации, доложили об отказе одного двигателя и попросили разрешения вернуться в аэропорт вылета. Однако еще через минуту они изменили решение и запросили скорую помощь и службу спасения.

На вопрос о высоте, на которой находится самолет, экипаж ответил, что выполнил посадку «за полосой» и что аварийный маяк на воздушном судне не сработал.

«Не отвлекайте, у нас эвакуация пассажиров», — цитирует переговоры Telegram-канал Baza.

К 6:19 все были выведены из самолета, пять минут спустя последовало сообщение об отсутствии жертв.

16 августа президент России Владимир Путин объявил о присвоении командиру экипажа самолета Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину званий Героев России. Остальной экипаж награжден орденами Мужества.

Самолет Airbus A321, на борту которого находилось 226 пассажиров, совершил экстренную посадку в поле Раменского района Подмосковья утром 15 августа. Он вылетел из аэропорта Жуковский и направлялся в Симферополь, но на взлете в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками.

Юсупов и Мурзин приняли решение экстренно посадить самолет. Благодаря их профессионализму и тому, что посадка была совершена на кукурузное поле, смягчившее удар при приземлении, пожара на борту удалось избежать. По последним данным МЧС, в результате ЧП пострадали 55 человек.

15 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, а Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) была сформирована комиссия по расследованию обстоятельств аварийной посадки самолета.

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