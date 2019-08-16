Путин присвоил звания Героев России пилотам севшего в поле A321

Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам «Уральских авиалиний», которым удалось посадить лайнер А321 в кукурузном поле в Московской области и спасти людей.

«Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело нештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского», — сказал глава государства, открывая совещание с постоянными членами Совбеза в пятницу, 16 августа.

Путин отметил, что командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа — орденами Мужества. Также он выразил надежду, что «таких происшествий у нас будет как можно меньше».

«Хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило», — цитирует президента «РИА Новости».

Утром 15 августа самолет Airbus A321, на борту которого находилось 226 пассажиров, совершил экстренную посадку в поле Раменского района Подмосковья. Он вылетел из аэропорта Жуковский и направлялся в Симферополь, но на взлете в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение экстренно посадить самолет. Благодаря их профессионализму и тому, что посадка была совершена на кукурузное поле, смягчившее удар при приземлении, пожара на борту удалось избежать. По последним данным МЧС, в результате ЧП пострадали 55 человек.

15 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, а Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) была сформирована комиссия по расследованию обстоятельств аварийной посадки самолета.