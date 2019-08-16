Командир севшего в кукурузу самолета извинился перед пассажирами

Командир самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, накануне совершивший аварийную посадку в Московской области, извинился перед пассажирами рейса.

«Пассажирам я единственное, что могу сказать: немножко даже виноват, что их не доставил до места назначения. С некоторыми беседовал, когда обходил самолет», — сказал он на пресс-конференции в Екатеринбурге в пятницу, 16 августа, его слова приводит ТАСС.

Он также пожелал всем пострадавшим выздоровления и «не бояться летать».

Утром 15 августа самолет A321, на борту которого находилось 226 пассажиров, совершил экстренную посадку в поле Раменского района Подмосковья. Он вылетел из аэропорта Жуковский и направлялся в Симферополь, но на взлете в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение экстренно посадить самолет. Благодаря их профессионализму и тому, что посадка была совершена на кукурузное поле, которое смягчило удар при приземлении, пожара на борту удалось избежать. По последним данным МЧС, в результате ЧП пострадали 55 человек.

Позднее Юсупов рассказал, как принималось решение о посадке лайнера. По его словам, такая необходимость возникла после выхода из строя второго двигателя.

Аварийную посадку самолета в кукурузное поле активно обсуждали западные СМИ. Guardian, New York Times и Washington Post сравнили авиапроисшествие с так называемым чудом на Гудзоне, когда в январе 2009 года командир рейса Cactus 1549 Чесли Салленбергер приводнил Airbus A320 на реку Гудзон в Нью-Йорке. При этом никто из находившихся на борту 155 человек не погиб.