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Психолог назвал способы борьбы с аэрофобией

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Людям, боящимся летать на самолетах, стоит принять свой страх и не пытаться заглушать его при помощи еды, прослушивания музыки или чтения, рассказал завотделением психотерапевтической помощи московской больницы № 1 имени Алексеева Никита Чернов.

«Когда человек боится, испытывает аэрофобию, он пытается избегать полетов или пьет успокоительное для стабилизации состояния. Вот это избегание формирует у человека состояние, что он не может это пережить», — приводит его слова «РИА Новости» в пятницу, 16 августа.

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Как заверил специалист, попытки отвлечься работают лишь 50 на 50. С одной стороны, если человек всё же сумел переключиться, то по большому счет мозг будет раз за разом возвращаться к боязни самолетов.

Поэтому, по мнению Чернова, нужно поменять свое отношение к тревоге, поскольку она хоть и неприятна для человека, но безопасна.

«У него через некоторое время формируется некая толерантность к страху. Страх есть, но человек видит, что ничего с ним не случится», — пояснил психиатр.

По словам медика, помочь справиться с аэрофобией также может изучение строения самолета и принципов полета. Он добавил, что страх, в частности, возникает из-за навязанных стереотипов, информации из СМИ, фильмов о катастрофах.

Утром 15 августа самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний» Москва–Симферополь, на борту которого находились 226 пассажиров, совершил экстренную посадку в поле Раменского района Подмосковья после того, как в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками.

Пожара на борту удалось избежать. По последним данным, за медицинской помощью после аварийной посадки самолета обратились 76 человек, среди них 19 детей.

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