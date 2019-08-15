Число пострадавших в ЧП с самолетом в Жуковском выросло до 76 человек

Число обратившихся за медицинской помощью после аварийной посадки самолета в Подмосковье увеличилось до 76 человек, среди них 19 детей. Об этом сообщили в четверг, 15 августа, в пресс-службе Минздрава РФ.

Ранее сообщалось о 74 пострадавших.

По данным ведомства, 69-летняя женщина находится на стационарном лечении с ушибом поясничного отдела спины. Ее состояние оценивается как «средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному». Остальным пострадавшим оказали амбулаторную помощь, передает ТАСС.

В свою очередь, в авиационных службах сообщили, что в ближайшее время 64 человека вылетят из Домодедово в Симферополь. 78 пассажиров отказались от полета, им возвращены деньги за билеты. 83 человека разъехались по домам, работа с ними продолжится в пятницу.

Утром 15 августа самолет Airbus A321, на борту которого находились 226 пассажиров, совершил экстренную посадку в поле Раменского района Подмосковья. Он вылетел из аэропорта Жуковский и направлялся в Симферополь, но на взлете в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками.