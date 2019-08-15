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В аэропорту Жуковский примут дополнительные меры для защиты от птиц

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Фото: TASS/DPA/Arne Dedert
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Летно-исследовательский институт (ЛИИ) имени Громова примет дополнительные меры с целью улучшения защиты аэропорта Жуковский от птиц. Об этом в четверг, 16 августа, сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

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«Я думаю, что сейчас ЛИИ имени Громова, в ведении которого находится аэродром, примет дополнительные меры для орнитологического обеспечения безопасности полетов», — цитирует главу ведомства ТАСС.

Утром 15 августа самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в поле Раменского района Подмосковья. Авиалайнер вылетел из аэропорта Жуковский и направлялся в Симферополь, но на взлете в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками.

На борту находились 226 пассажиров. По последним данным, пострадали 74 человека, пишет RT.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Экипаж А321 отстранили от полетов на время проверки. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию, которая приступила к расследованию аварийной посадки лайнера.

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