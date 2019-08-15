К расследованию инцидента c Airbus в Жуковском подключатся французы

Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) подключится к расследованию инцидента с самолетом Airbus A321 «Уральских авиалиний» возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении бюро, опубликованном в четверг, 15 августа, в Twitter.

«BEA участвует в расследовании безопасности, проводимом российскими властями. Трое специалистов прибудут на место [происшествия] завтра (16 августа. — Ред)», — отметили в бюро.

Утром 15 августа самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в поле Раменского района Подмосковья. Авиалайнер вылетел из аэропорта Жуковский и направлялся в Симферополь, но на взлете в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками.

Ранее сообщалось, что следователи опросили пилотов самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье.