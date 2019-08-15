Прямой эфир

К расследованию инцидента c Airbus в Жуковском подключатся французы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) подключится к расследованию инцидента с самолетом Airbus A321 «Уральских авиалиний» возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении бюро, опубликованном в четверг, 15 августа, в Twitter.

«BEA участвует в расследовании безопасности, проводимом российскими властями. Трое специалистов прибудут на место [происшествия] завтра (16 августа. — Ред)», — отметили в бюро.

Утром 15 августа самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в поле Раменского района Подмосковья. Авиалайнер вылетел из аэропорта Жуковский и направлялся в Симферополь, но на взлете в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками.

Ранее сообщалось, что следователи опросили пилотов самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ветеран гражданской авиации назвал причины удачного исхода посадки Airbus A321
В аэропорту Жуковский примут дополнительные меры для защиты от птиц

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019