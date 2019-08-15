Следователи опросили пилотов лайнера А321

Следователи опросили пилотов самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье в четверг, 15 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства отметил, что только благодаря профессиональным действиям экипажа удалось избежать катастрофы.

«Опрос пилотов завершен. Предварительной причиной возгорания двигателя, что впоследствии привело к аварийной посадке самолета, стало попадание птиц», — заявил источник, близкий к следствию.

Утром 15 августа самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний», на борту которого находились 226 пассажиров, совершил экстренную посадку в поле Раменского района Подмосковья. Он вылетел из аэропорта Жуковский и направлялся в Симферополь, но на взлете в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение экстренно посадить самолет. Благодаря их профессионализму и тому, что посадка была совершена на кукурузное поле, которое смягчило удар при приземлении, пожара на борту удалось избежать. По последним данным МЧС, в результате пострадали 55 человек.

В Раменскую центральную больницу были доставлены 29 человек, в том числе 10 детей и одна беременная женщина. После осмотра госпитализация потребовалась лишь одному пассажиру, остальных отпустили домой с незначительными травмами.

После инцидента с A321 Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Кроме того, Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) была сформирована комиссия по расследованию обстоятельств аварийной посадки самолета.