Прямой эфир
Сюжет:

Следователи опросили пилотов лайнера А321

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи опросили пилотов самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье в четверг, 15 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Правильный ход: экипаж А321 посадил самолет с отказавшими двигателями
Что известно о подмосковном «Чуде на Гудзоне», благодаря которому остались живы более 230 человек

Собеседник агентства отметил, что только благодаря профессиональным действиям экипажа удалось избежать катастрофы.

«Опрос пилотов завершен. Предварительной причиной возгорания двигателя, что впоследствии привело к аварийной посадке самолета, стало попадание птиц», — заявил источник, близкий к следствию.

Утром 15 августа самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний», на борту которого находились 226 пассажиров, совершил экстренную посадку в поле Раменского района Подмосковья. Он вылетел из аэропорта Жуковский и направлялся в Симферополь, но на взлете в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение экстренно посадить самолет. Благодаря их профессионализму и тому, что посадка была совершена на кукурузное поле, которое смягчило удар при приземлении, пожара на борту удалось избежать. По последним данным МЧС, в результате пострадали 55 человек.

В Раменскую центральную больницу были доставлены 29 человек, в том числе 10 детей и одна беременная женщина. После осмотра госпитализация потребовалась лишь одному пассажиру, остальных отпустили домой с незначительными травмами.

После инцидента с A321 Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Кроме того, Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) была сформирована комиссия по расследованию обстоятельств аварийной посадки самолета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В аэропорту Жуковский примут дополнительные меры для защиты от птиц
В Росавиации назвали сроки расшифровки самописцев самолета A321

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019