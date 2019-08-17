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МАК расшифровал «черные ящики» севшего на кукурузное поле А321

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) расшифровали «черные ящики» самолета А321, совершившего аварийную посадку на кукурузном поле. Об этом 17 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

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По словам собеседника агентства, специалисты МАК скопировали данные с бортовых самописцев и уже работают с ними.

«Анализируется запись переговоров экипажа с диспетчерами. Запись четкая, хорошая. <…> Исходя из записи, авиадиспетчеры предупреждали экипаж о пролетах птиц над летным полем», — заявил источник «Интерфакс».

Официального подтверждения данной информации нет.

Ранее в этот день была опубликовала расшифровка переговоров диспетчеров аэропорта Жуковский, из которого вылетело воздушное судно, с пилотами.

Согласно записи, через две минуты после предупреждения об «отдельных перелетах птиц» экипаж подал сигнал об аварийной ситуации, доложил об отказе одного двигателя и попросил разрешения вернуться в аэропорт вылета. Однако еще через минуту пилоты поменяли решение о возврате и запросили экстренные службы. Позднее пилоты доложили, что судно село «за полосой», а аварийный маяк на самолете не сработал, после чего попросили диспетчеров не отвлекать их от эвакуации пассажиров.

Самолет Airbus A321 с 226 пассажирами на борту совершил аварийную посадку на поле в Раменском районе Подмосковья утром 15 августа. Он вылетел из столичного аэропорта Жуковский в Симферополь, но на взлете в двигатели судна попали птицы, из-за чего один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками.

Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение экстренно сажать самолет. Благодаря их профессионализму и тому, что посадка была совершена на кукурузное поле, смягчившее удар при приземлении, пожара удалось избежать. По данным МЧС, пострадали 55 человек.

15 августа Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, а МАК сформировал комиссию по расследованию. На следующий день президент России Владимир Путин объявил о присвоении Юсупову и Мурзину званий Героев России. Остальной экипаж награжден орденами Мужества.

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