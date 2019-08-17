МАК расшифровал «черные ящики» севшего на кукурузное поле А321

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) расшифровали «черные ящики» самолета А321, совершившего аварийную посадку на кукурузном поле. Об этом 17 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, специалисты МАК скопировали данные с бортовых самописцев и уже работают с ними.

«Анализируется запись переговоров экипажа с диспетчерами. Запись четкая, хорошая. <…> Исходя из записи, авиадиспетчеры предупреждали экипаж о пролетах птиц над летным полем», — заявил источник «Интерфакс».

Официального подтверждения данной информации нет.

Ранее в этот день была опубликовала расшифровка переговоров диспетчеров аэропорта Жуковский, из которого вылетело воздушное судно, с пилотами.

Согласно записи, через две минуты после предупреждения об «отдельных перелетах птиц» экипаж подал сигнал об аварийной ситуации, доложил об отказе одного двигателя и попросил разрешения вернуться в аэропорт вылета. Однако еще через минуту пилоты поменяли решение о возврате и запросили экстренные службы. Позднее пилоты доложили, что судно село «за полосой», а аварийный маяк на самолете не сработал, после чего попросили диспетчеров не отвлекать их от эвакуации пассажиров.

Самолет Airbus A321 с 226 пассажирами на борту совершил аварийную посадку на поле в Раменском районе Подмосковья утром 15 августа. Он вылетел из столичного аэропорта Жуковский в Симферополь, но на взлете в двигатели судна попали птицы, из-за чего один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками.

Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение экстренно сажать самолет. Благодаря их профессионализму и тому, что посадка была совершена на кукурузное поле, смягчившее удар при приземлении, пожара удалось избежать. По данным МЧС, пострадали 55 человек.

15 августа Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, а МАК сформировал комиссию по расследованию. На следующий день президент России Владимир Путин объявил о присвоении Юсупову и Мурзину званий Героев России. Остальной экипаж награжден орденами Мужества.