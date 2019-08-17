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Пассажирка севшего в поле A321 решила судиться из-за травли в интернете

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Алла Гарковенко — одна из пассажирок лайнера Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку в кукурузном поле, — пожаловалась на травлю в СМИ и интернете из-за видео с места инцидента.

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По словам девушки, после эвакуации из самолета, находясь в шоковом состоянии она достала телефон и сняла на видео свои эмоции.

Однако в сети поведения Аллы не оценили, а британское издание Daily Mail и вовсе назвало россиянку «неблагодарной инструкторшей по танцам на пилоне», которая «саркастично высказывалась и ругалась, пока все остальные пассажиры благодарили пилотов».

«Я выбежала на другую сторону — не туда, куда все люди, и оказалась одна в кукурузном поле. Я была на нервах. Первое, что я сделала — это включила телефон <…> Что значили мои слова? Первые секунды — стрессовые. Ты не думаешь, что блин… спасибо, ура, бабочки-звездочки, все в розовом свете. Нет, все не так происходит» — цитирует девушку телеканал «360».

Однако скандал набирал обороты. Пользователей Instagram возмутило, что в такой ситуации девушка пожаловалась на испачканную руку, а в последующих видео не поблагодарила пилотов.

«Никто из пассажиров не имел претензий к пилотам. Как люди могли подумать, что мы против пилотов? Кем надо быть? Они нас спасли! Мы с ним и были в этом поле, бок о бок там были», — объясняет Алла, называя чудом посадку в поле.

При этом девушка отметила, что не намерена оставлять безнаказанным раздувание травли и клевету в свой адрес.

«Взяли столько материалов без моего разрешения, и те, кто передал их британским СМИ, наверняка получили за это деньги. Я намерена судиться», — добавила она.

Утром 15 августа самолет Airbus A321с 226 пассажирами на борту, совершил экстренную посадку в подмосковном поле спустя несколько минут после вылета из аэропорта Жуковский. Причиной стало попадание стаи птиц в оба двигателя.

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