Небольшой самолет разбился в Луизиане

Легкомоторный двухместный самолет разбился на окраине Нового Орлеана (штат Луизиана, США). В результате инцидента погибли два человека, сообщает телеканал Fox News в субботу, 17 августа.

Авария произошла в пятницу приблизительно после 15:00 по местному времени (23:00 мск). Воздушное судно вылетело из аэропорта Lakefront и рухнуло примерно в 800 м к югу от него. Обстоятельства крушения пока не известны.

Погибли пилот и пассажир самолета. В настоящий момент полиция проводит расследование, выясняются причины и детали произошедшего.

29 июля легкомоторный самолет упал на автостраду А-26 около города Алессандрии в Италии. В результате погиб пилот.