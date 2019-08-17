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СМИ узнали результаты вскрытия погибшего в тюрьме миллиардера Эпштейна

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Фото: youtube.com
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Вскрытие американского миллиардера Джеффри Эпштейна, найденного мертвым в тюремной камере, показало, что он покончил жизнь самоубийством. Об этом 16 августа со ссылкой на данные медэкспертизы сообщила газета The New York Times.

«Официальные результаты вскрытия показали, что финансист Джеффри Эпштейн покончил с собой в своей тюремной камере в Манхэттене», — приводит сообщение «РИА Новости».

10 августа стало известно, что Эпштейн покончил с собой в исправительном центре в Нью-Йорке. Расследованием обстоятельств смерти миллиардера занялось ФБР. Финансист был задержан в июне по обвинению в организации секс-торговли и вовлечении в проституцию несовершеннолетних. Вину Эпштейн не признал.

В СМИ и соцсетях активно распространилась версия, согласно которой Эпштейн мог быть убит. Президент США Дональд Трамп даже ретвитнул запись о возможной причастности к произошедшему экс-президента Билла Клинтона.

14 августа СМИ сообщили, что в особняке Эпштейна был обнаружен портрет Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.

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