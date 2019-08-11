Планер разбился на востоке Чехии

На востоке Чехии разбился спортивный планер, ЧП произошло в аэропорту города Гавличков-Брод в 120 км от Праги. Об этом рассказала журналистам представитель полиции Дана Чирткова.

По ее словам, пилот планера погиб при крушении.

«Информация о трагедии поступила в правоохранительные органы в 12:15 по среднеевропейскому времени (13:15 мск)», — цитирует ее 11 августа ТАСС.

Планер упал на землю во время его подъема в воздух самолетом. Причины падения летательного аппарата расследует полиция, у ним подключатся эксперты Государственной авиационной инспекции.

В сентябре сверхлегкий спортивный самолет разбился неподалеку от города Теплице на севере Чехии, пилот погиб.