Пилот погиб при крушении спортивного самолета в Чехии

Сверхлегкий спортивный самолет разбился 8 сентября неподалеку от города Теплице на севере Чехии, пилот погиб, сообщили в пресс-службе полиции республики.

По словам очевидцев, летчик, выполняя перед посадкой маневр по снижению высоты, не смог правильно рассчитать силу встречного ветра. В результате самолет врезался в землю и загорелся, передает ТАСС.

Причины инцидента расследует комиссия, состоящая из авиационных экспертов и следователей полиции.

Ранее сообщалось, что 7 сентября на юге Австралии разбился самолет Як-9УМ, пилот погиб.