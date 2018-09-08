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Истребитель Як-9 потерпел крушение в Австралии

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Фото: commons.wikimedia.org/Kogo
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Самолет Як-9УМ разбился на юге Австралии, пилот погиб. Инцидент произошел 7 сентября в штате Виктория.

Как сообщает австралийский портал ABC News, самолет упал в 20 км к западу от аэропорта Латроб-Вэлли. На место крушения направлена следственная группа.

По данным австралийских авиационных властей, разбившийся самолет представлял собой реплику советского истребителя, построенную в России в 2004 году с использованием оригинальных запчастей.

Машина неоднократно участвовала в различных авиашоу.

Як-9 был одним из самых массовых советских боевых самолетов. Всего в 1942-46 годах было построено около 17 тыс. машин этого типа в различных модификациях.

4 сентября сообщалось, что истребитель военно-воздушных сил Индии МиГ-27 разбился на северо-западе страны возле города Джодхпура. Пилот успел катапультироваться.

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