В Индии разбился военный самолет

Истребитель военно-воздушных сил Индии МиГ-27 разбился на северо-западе страны возле города Джодхпура. Пилот успел катапультироваться.

На кадрах с места происшествия видно, что самолет полностью разрушился во время крушения, после чего начался пожар.

В минобороны страны заявили, что ЧП произошло во время планового полета. Все обстоятельства и причины случившегося установит специальная следственная комиссия, пишет India Today.

30 августа небольшой гражданский самолет разбился на территории базы ВВС США в штате Флорида. В результате крушения четыре человека погибли.