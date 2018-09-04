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В Индии разбился военный самолет

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Фото: commons.wikimedia.org/Abhi010
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Истребитель военно-воздушных сил Индии МиГ-27 разбился на северо-западе страны возле города Джодхпура. Пилот успел катапультироваться.

На кадрах с места происшествия видно, что самолет полностью разрушился во время крушения, после чего начался пожар.

В минобороны страны заявили, что ЧП произошло во время планового полета. Все обстоятельства и причины случившегося установит специальная следственная комиссия, пишет India Today.

30 августа небольшой гражданский самолет разбился на территории базы ВВС США в штате Флорида. В результате крушения четыре человека погибли.

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