МАК начал расшифровку «черных ящиков» пострадавшего в Сочи самолета

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) приступил к расшифровке «черных ящиков» самолета Boeing 737-800, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в Сочи, говорится в сообщении комитета.

Отмечается, что бортовые самописцы находятся в удовлетворительном состоянии.

«Считывание информации показало, что запись аварийного полета имеется как на параметрическом, так и на звуковом самописцах», — отмечается в сообщении МАК.

Пассажирский самолет, следовавший 1 сентября из Москвы в Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и скатился в русло реки.

В результате произошло разрушение стоек шасси, крыла, а также возгорание левого двигателя. На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. 18 человек получили травмы. Сотрудник аэропорта умер от сердечного приступа, помогая при эвакуации пассажиров.