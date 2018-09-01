«Черные ящики» загоревшегося в Сочи самолета направили на расшифровку

Бортовые самописцы самолета авиакомпании Utair, выкатившегося за взлетно-посадочную полосу в аэропорту Сочи, направлены на расшифровку в Москву.

«Они находятся в удовлетворительном состоянии», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, следовавший 1 сентября из Москвы в Сочи, после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и скатился в русло реки.

В результате произошло разрушение стоек шасси, крыла, а также возгорание левого двигателя. На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. 18 человек получили травмы.

Сотрудник аэропорта Владимир Бегиян умер от сердечного приступа во время проведения эвакуации.