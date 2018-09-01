Пассажир загоревшегося в Сочи самолета рассказал детали посадки

Пассажир самолета Boeing 737-800 авиакомпании Utair, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сочи, подробно рассказал о происходящем на борту лайнера во время приземления.

Руслан Якубов отметил, что пилот несколько раз пытался зайти на посадку, предупредив пассажиров о плохой погоде в Сочи, рассказал он РЕН ТВ.

Первоначально находящимся в салоне людям показалось, что посадка прошла успешно, однако самолет накренился, как только зазвучали аплодисменты.

«Капитан объявил, что начался пожар и надо эвакуироваться срочно. И началась эвакуация: кто по надувным трапам, кто на крылья прям в эту речку», — рассказал Якубов.

Люди, покинувшие самолет, стали разбегаться от него, так как боялись взрыва, отметил он.

1 сентября самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair Boeing, летевший из Москвы в Сочи, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и скатился в русло реки. После приземления произошло разрушение стоек шасси и возгорание левого двигателя.

Во время эвакуации пассажиров, которая длилась 17 минут, от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта Владимир Бегиян.