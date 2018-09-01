Следствие изучит все версии причин ЧП с самолетом в Сочи

Следователи, расследующие уголовное дело о ЧП в аэропорту в Сочи, изучат все версии причин произошедшего, включая ошибку пилотов. Об этом сообщили 1 сентября в пресс-службе южного следственного управления на транспорта следственного комитета.

«Мы будем рассматривать все версии — и техническую неисправность, будем оценивать действия работников аэропорта, погодные условия и ошибку пилотов», — рассказали ТАСС в ведомстве.

В рамках уголовного дела проводится опрос свидетелей, выясняются обстоятельства произошедшего.

Следовавший из московского аэропорта Внуково пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair после посадки в аэропорту города Сочи ранним утром 1 сентября выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

В Сети опубликованы фотографии с места инцидента, а также запись переговоров пилотов с диспетчерами непосредственно перед посадкой.

На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. 18 человек, включая троих детей, получили травмы. Сотрудник аэропорта, Владимир Бегиян, умер от сердечного приступа во время проведения эвакуации.