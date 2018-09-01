Авиакомпания Utair раскрыла подробности инцидента с самолетом в Сочи

Самолет авиакомпании Utair после посадки в аэропорту Сочи скатился со взлетно-посадочной полосы в реку, в результате чего были разрушены крыло и шасси, загорелся левый двигатель, сообщили в пресс-службе перевозчика.

По данным Utair, на борту Boeing 737-800 с бортовым номером VQ-BJI находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Авиакомпания начала расследование произошедшего.

Следовавший из Москвы пассажирский самолет авиакомпании Utair загорелся после посадки в аэропорту города Сочи в субботу ранним утром. При эвакуации пассажиров из загоревшегося лайнера погиб один человек.