Опубликованы фото с места ЧП с самолетом в Сочи

В сети появились фотографии с места инцидента, произошедшего с пассажирским самолетом в Сочи 1 сентября. Снимки опубликованы в Telegram-канале «Экстренный вызов 112».

Также сообщается, что в данный момент аэропорт работает в штатном режиме, задержек рейсов нет.

Следовавший из московского аэропорта Внуково пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и скатился в русло реки после посадки в аэропорту Сочи. В результате произошло разрушение стоек шасси, крыла, а также возгорание левого двигателя.

Как передает ТАСС, в пресс-службе международного аэропорта Сочи заявили, что возгорание на самолете потушили за восемь минут, а эвакуация пассажиров и членов экипажа заняла 17 минут. Во время пожара сгорело левое крыло самолета, а также повреждена носовая часть воздушного судна.

На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. 18 человек, включая троих детей, получили травмы. Сотрудник аэропорта, Владимир Бегиян, умер от сердечного приступа во время проведения эвакуации.