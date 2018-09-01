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Скончавшийся сотрудник аэропорта Сочи прибыл на место аварии первым

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Фото: скриншоты с камер видеонаблюдения
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Сотрудник аэропорта города Сочи, скончавшийся от сердечного приступа, первым прибыл на место аварийной посадки самолета Boeing 737-800.

Об этом рассказал министр транспорта России Евгений Дитрих, который прибыл на место происшествия, сообщает ТАСС.

Погибшим оказался руководитель комплексной смены аэропорта Сочи Владимир Бегиян. По словам Дитриха, он помогал проводить эвакуацию пассажиров, координировал работу служб аэропорта, но у него не выдержало сердце.

Следовавший из московского аэропорта Внуково пассажирский самолет авиакомпании UTair после посадки в аэропорту города Сочи ранним утром 1 сентября выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

На борту лайнера находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. В результате ЧП 18 человек получили травмы, включая троих детей.

По информации перевозчика, лайнер скатился со взлетно-посадочной полосы в реку, в результате чего были разрушены крыло и шасси, загорелся левый двигатель.

К расследованию инцидента с самолетом авиакомпании UTair уже приступила комиссия, сформированная Межгосударственным авиационным комитетом (МАК). Южное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

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