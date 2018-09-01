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Появилась запись переговоров пилотов перед ЧП в Сочи

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Фото: IZ.RU
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В Сети появилась запись переговоров пилотов самолета компании Utair с диспетчерами перед аварийной посадкой в аэропорту Сочи. Запись позволяет установить, что предшествовало инциденту.

Из нее следует, что первая попытка приземлиться в аэропорту оказалась неудачной. Пилоты ушли на второй круг. Затем они и их коллеги из других авиакомпаний запросили данные о погоде. Беспокойство вызывали порывы бокового ветра и плохая видимость. Диспетчеры, в свою очередь, отметили, что ветер постоянно меняется, тем не менее «погода подходит для посадки».

Спустя семь минут диспетчер связывается с экипажем самолета Turkish Airlines и сообщает, что садившийся перед ними самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Чуть позже все экипажи уведомляют о том, что аэропорт закрыт по техническим причинам.

1 сентября самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair Boeing 737-800, следовавший из Москвы в Сочи, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и скатился в русло реки. После приземления произошло разрушение стоек шасси и возгорание левого двигателя.

На борту воздушного судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. 18 человек, в том числе трое детей, пострадали. Во время эвакуации пассажиров, которая длилась 17 минут, от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта Владимир Бегиян.

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