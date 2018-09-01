Прямой эфир

Число пострадавших при возгорании самолета в Сочи возросло до 18

0
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Как минимум 18 человек пострадали в результате возгорания самолета после посадки в аэропорту Сочи, сообщили в Минздраве.

«В связи с происшествием с самолетом в аэропорту городе Сочи сообщаем, что к настоящему моменту в результате ЧП пострадали 18 человек, трое из них дети. Погибших нет», — уточнили в ведомстве.

В аэропорту работает бригада психологов, также дежурят медики. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

«Ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения Российский Федерации [Вероники] Скворцовой», — добавили в пресс-службе.

Следовавший из Москвы пассажирский самолет авиакомпании Utair загорелся после посадки в аэропорту города Сочи в субботу ранним утром. При эвакуации пассажиров из лайнера погиб сотрудник аэропорта. Он скончался в результате сердечного приступа.

По информации перевозчика, лайнер скатился со взлетно-посадочной полосы в реку, в результате чего были разрушены крыло и шасси, загорелся левый двигатель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Авиакомпания Utair раскрыла подробности инцидента с самолетом в Сочи
Один человек погиб при эвакуации пассажиров горящего самолета в Сочи

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017