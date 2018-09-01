Число пострадавших при возгорании самолета в Сочи возросло до 18

Как минимум 18 человек пострадали в результате возгорания самолета после посадки в аэропорту Сочи, сообщили в Минздраве.

«В связи с происшествием с самолетом в аэропорту городе Сочи сообщаем, что к настоящему моменту в результате ЧП пострадали 18 человек, трое из них дети. Погибших нет», — уточнили в ведомстве.

В аэропорту работает бригада психологов, также дежурят медики. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

«Ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения Российский Федерации [Вероники] Скворцовой», — добавили в пресс-службе.

Следовавший из Москвы пассажирский самолет авиакомпании Utair загорелся после посадки в аэропорту города Сочи в субботу ранним утром. При эвакуации пассажиров из лайнера погиб сотрудник аэропорта. Он скончался в результате сердечного приступа.

По информации перевозчика, лайнер скатился со взлетно-посадочной полосы в реку, в результате чего были разрушены крыло и шасси, загорелся левый двигатель.