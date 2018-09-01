Utair выплатит компенсацию пассажирам рейса в Сочи

Авиакомпания Utair, самолет которой попал в ЧП при посадке в аэропорту Сочи, обязалась выплатить всем пассажирам рейса денежные компенсации. Об этом говорится на официальном сайте перевозчика.

В компании рассказали, что попавший в происшествие самолет выпущен 19 ноября 2002 года. Он имеет действующий сертификат летной годности. Общий налет капитана экипажа превышает 14 тыс. часов, второго пилота — свыше 12,1 тыс. часов.

Сразу после ЧП в аэропорт Сочи направили резервный борт. Кроме того, авиакомпания развернула в аэропорту экстренный штаб, где пассажирам предлагали горячую еду и напитки. 39 из них была предоставлена гостиница.

«Авиакомпания готовит для всех пассажиров выплату денежных компенсаций», — отмечается в сообщении.

В настоящий момент перевозчик работает с компанией «Базэл Аэро», управляющей аэропортом Сочи, и следственными органами для установления причин происшествия.

1 сентября самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair Boeing 737-800, следовавший из Москвы в Сочи, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и скатился в русло реки. После приземления произошло разрушение стоек шасси и возгорание левого двигателя. На борту воздушного судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. 18 человек, в том числе трое детей, пострадали. Во время эвакуации пассажиров, которая длилась 17 минут, от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта Владимир Бегиян.